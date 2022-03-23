Новак заявил об отсутствии замены российскому газу в Европе

Европа не имеет возможности заменить российский газ ни в настоящий момент, ни в ближайшие пять лет, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. На долю России приходится до 60% европейских закупок газа, отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Что касается газовой отрасли, мы поставляем порядка 200 миллиардов кубометров газа при потреблении Европой 500 миллиардов кубометров — почти 60 процентов экспорта. Это однозначно нечем заместить ни в один год, ни в три, ни в пять лет, — подчеркнул вице-премьер.

Новак также назвал «каким-то апокалиптическим сценарием» намерение Евросоюза полностью отказаться от российских энергоносителей, хотя допустил, что «в этой жизни всё может быть».

Ранее стало известно, что рост цен на энергоресурсы во всём мире будет непредсказуемым, если против поставляемых Россией нефти и газа введут санкции, без российских углеводородов случится коллапс, заявил Александр Новак. Он напомнил, что Россия является крупнейшим экспортёром энергоресурсов на мировые рынки.