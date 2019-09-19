Ситуация на мировом нефтяном рынке после нападения на объекты НПЗ в Саудовской Аравии более или менее стабилизировалась. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Он отметил, что Россия продолжит нефтедобычу на уровне договорённостей ОПЕК+, передаёт
Новак пояснил, что Москва не видит предпосылок для нехватки нефти на мировом рынке после атак на Saudi Aramco.
Объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии подверглись атакам в ночь на 14 сентября. Это привело к снижению уровня добычи нефти на территории страны более чем в два раза. Ответственность аза нападение взяли на себя хуситы. Но Вашингтон и Эр-Рияд считают, что к атаке причастен Иран.
Сейчас цены на нефть повышаются на новой волне опасений относительно добычи в Саудовской Аравии. Трейдеры не верят королевству, заявляющему о восстановлении нефтедобычи, писал News.ru.