Новак предрёк скорое прекращение локдаунов

https://static.news.ru/photo/beacfdbc-2771-11ea-bbc1-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эффективность вакцинации положительно скажется на рынке нефти, а ограничительные меры, вызванные пандемией COVID-19, вскоре должны пойти на спад. Такой прогноз дал вице-премьер России Александр Новак в ходе пресс-конференции по итогам заседания стран ОПЕК+.

Мы все-таки оптимистичны и верим в те вакцины, которые появились на мировых рынках и были зарегистрированы. Я напомню, что первые две вакцины были зарегистрированы в Российской Федерации и они используются сегодня не только в России, но и во многих странах. Мы верим в вакцинацию, — цитирует ТАСС Новака.

Он также согласился с предположением министра энергетики Саудовской Аравии, заявившего до этого, что локдауны в ближайшее время закончатся и ситуация в мире будет постепенно улучшаться.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия взяла на себя дополнительные обязательства по сокращению добычи нефти в феврале и марте. Новак сообщил, что об этом решении мог знать только один человек — министр энергетики страны принц Абдель Азиз бен Салман. Он также назвал решение Эр-Рияда «новогодним подарком» рынку нефти, писал NEWS.ru.