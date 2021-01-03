Новак заявил о поддержке ЕС при строительстве «Северного потока — 2»

Вице-премьер России Александр Новак выразил уверенность, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено благодаря поддержке стран ЕС. По его словам, в Европе понимают цель санкций США в отношении проекта.
Конечно, это открытый протекционизм. Основная идея, почему против «Северного потока — 2» выступают наши заокеанские коллеги, связана прежде всего с необходимостью продвижения своей продукции, своего сжиженного природного газа, — заметил Новак в эфире РБК-ТВ.
Ограничения, вводимые против «Северного потока — 2», вице-премьер назвал абсолютно неконкурентным инструментом.
Это все понимают, в том числе страны, которые заинтересованы в реализации проекта, европейские страны и компании, — подчеркнул Новак.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Вена надеется на успешное завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» вопреки санкциям США. Об этом рассказал журналистам посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Он отметил конструктивную, самостоятельную и последовательную позицию Австрии в вопросах реализации проекта при участии ведущего энергетического концерна страны OMV.
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