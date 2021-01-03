Новак заявил о поддержке ЕС при строительстве «Северного потока — 2»

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Темпы роста ипотечных кредитов снизятся в наступившем году, но больших изменений по займам и вкладам не ожидается. И уже к середине года ЦБ свернёт все послабения, данные банкам в связи с карантином.

Такое мнение выразили представители международного рейтингового агентства Moody’s. К концу года, по мнению специалистов, по мере избавления балансов от реструктуризированных кредитов и получения большей ясности о состоянии банковской системы ЦБ...