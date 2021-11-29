Новак заявил, что ОПЕК+ обсудит дополнительные меры на рынке нефти

Страны ОПЕК+ планируют на встрече 2 декабря обсудить ситуацию на рынке нефти и необходимость дополнительных мер для его стабилизации. Как заявил вице-премьер России Александр Новак, заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ было перенесено на эту дату, чтобы получить больше информации о текущих событиях, включая данные о новом штамме вируса. Об этом пишет ТАСС.

Мы дополнительно обсудим с странами ОПЕК+ ситуацию на рынке и необходимость мер, — сказал Новак.

Он уточнил, что Россия в настоящий момент не видит необходимости в срочных мерах на рынке нефти из-за появления нового штамма COVID-19. Партнёры по ОПЕК+ также не обращались к Москве по этому вопросу.

Ранее на заседании стран ОПЕК+ было принято решение об увеличении нефтедобычи. Так, в декабре планируется наращивание производства сырья на 400 тысяч баррелей в сутки. Однако этого, по мнению властей некоторых стран, недостаточно для выхода из кризисной ситуации, вызванной ростом цен на топливо.

Также сообщалось, что цена фьючерса на нефть марки Brent, поставка которого запланирована на январь 2022 года, на лондонской бирже ICE растёт на 5,01%. Она составляет $75,18 за баррель. Параллельно с ней на 5,62%, до $71,98 за баррель, росла и стоимость фьючерса на нефть марки WTI.