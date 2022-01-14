Новак заявил, что «Газпром» не виноват в энергокризисе в Европе

Ни Россия, ни «Газпром» не виноваты в случившемся в Европе энергетическом кризисе, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, на развитие энергетического кризиса повлияла долгая зима, которая заставила поднять из подземных газовых хранилищ в Европе значительные объемы газа.

Несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации как МЭА, которая пытается переложить с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей. Здесь, безусловно, вины нет ни «Газпрома», ни вообще России, — сказал он.

Новак добавил, что на развитие энергетического кризиса в Европе повлияла долгая зима, которая заставила поднять из подземных газовых хранилищ значительные объемы газа. Кроме того, мировая экономика стала восстанавливаться, а сжиженный газ, прежде всего из Соединённых Штатов , ушёл на азиатские рынки, добавил вице-премьер.

Ранее Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщил о сокращении поставок российского газа в страны Евросоюза осенью этого года по сравнению с 2020-м. По его словам, сейчас ЕС получает газ в полном объёме из Норвегии и Алжира. По данным «Газпрома», с начала 2021 года компания увеличила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 6,6%.

Этой осенью в Европе обострился газовый кризис, который характеризовался ростом спотовых цен на голубое топливо. На фоне низкой заполненности газовых хранилищ цена достигала $2 тысяч за тысячу кубометров.