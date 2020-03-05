https://static.news.ru/photo/58686b12-5ebd-11ea-bcb8-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что планово покинул встречу ОПЕК+ и вернётся в Вену на совещание в пятницу, 6 марта.

Насколько известно, на заседании обсуждались планы по сокращению нефтяной добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки из-за распространения коронавируса и связанного с ним замедления роста мировой экономики. Представители России предлагали продлить предыдущий вариант соглашения, выступив против дополнительного сокращения добычи во II квартале 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его завершения, после чего нефтяные котировки пошли вниз.