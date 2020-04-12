Экономика

Новак: условия новой сделки ОПЕК+ не включают в себя конденсат

23:23, 12 апреля 2020 92
Александр Новак Александр Новак Фото: Ministry of Energy Russia/ via Globallookpress.com

Участники сделки ОПЕК+ не станут учитывать конденсат при сокращении добычи нефти. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Министру был задан соответствующий вопрос о конденсате.

Это всё будет учитываться без конденсата, — приводит ответ Новака ТАСС.

Глава министерства добавил, что добыча нефти в России без конденсата на февраль составляла 10,035 млн б/с.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государства-экспортёры согласовали новую сделку по сокращению добычи нефти, сообщил министр энергетики России Александр Новак. Она будет действовать два года, и в ней примут участие 23 страны.

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