Новак: условия новой сделки ОПЕК+ не включают в себя конденсат

https://static.news.ru/photo/5efdf756-7cfb-11ea-8b90-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Ministry of Energy Russia/ via Globallookpress.com

Участники сделки ОПЕК+ не станут учитывать конденсат при сокращении добычи нефти. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Министру был задан соответствующий вопрос о конденсате.

Это всё будет учитываться без конденсата, — приводит ответ Новака ТАСС.

Глава министерства добавил, что добыча нефти в России без конденсата на февраль составляла 10,035 млн б/с.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государства-экспортёры согласовали новую сделку по сокращению добычи нефти, сообщил министр энергетики России Александр Новак. Она будет действовать два года, и в ней примут участие 23 страны.