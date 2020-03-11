https://static.news.ru/photo/030eaf28-6386-11ea-bbed-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость автомобильного топлива в РФ не будет расти темпами, превышающими инфляцию. Показатели также не зависят от волатильности нефтяных котировок, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, кабмин разработал механизм сохранения цен на горючее на текущем уровне.

Наши цены [на бензин] будут в прогнозных параметрах на уровне не выше инфляции, — цитирует политика ТАСС.

Его мнение разделяет замминистра финансов Алексей Сазанов. Чиновник считает, что цены на бензин в России останутся на прежнем уровне, несмотря на обвал нефтяных котировок.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что снижение стоимости нефти не отразится на розничных ценах на бензин в РФ. Министр пояснил, что принятые властями в середине 2018 года регуляторные меры по стабилизации внутреннего топливного рынка до сих пор эффективно работают. Они позволяют сглаживать колебания на мировых рынках и нивелировать скачки цен на топливо.