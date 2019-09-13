https://static.news.ru/photo/bfc660d0-d555-11e9-843b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Страны ОПЕК+ пока не обсуждали продление сделки по сокращению добычи нефти на следующий год, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

По его мнению, рассматривать это вопрос пока рано.

Два месяца назад наше соглашение было продлено на девять месяцев. Это преждевременно. Ситуация на рынке может меняться, — отметил он.

Новак уточнил, что прошедшая встреча была посвящена обсуждению ситуации на рынке. Её участники пришли к выводу, что сейчас необходимо мониторить происходящее, делать качественные прогнозы и обладать нужными инструментами для оперативного реагирования, передаёт « Россия 24 ».

Ранее News.ru писал, что мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудил возможность снятия санкций с Ирана, наложенных Соединёнными Штатами, и насыщение рынка нефтью из этой страны.