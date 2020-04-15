Новак спрогнозировал, когда переполнятся нефтехранилища

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Министр энергетики Александр Новак заявил, что доступные мощности для хранения нефти в мире могут быть заполнены в течение 4-5 недель. Это связано с новой сделкой в рамках ОПЕК+, предусматривающей сокращение нефтедобычи.

Об этом глава Минэнерго сообщил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ. Новак также отметил, что помимо стран — ОПЕК+ около 10 государств заявили о готовности участвовать в стабилизации рынка нефти. По его словам, мониторинг с возможностью корректировки параметров сделки ОПЕК+ будет проводиться в постоянном режиме.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия. Общее же сокращение в мире может достигнуть 19 млн баррелей, писал NEWS.ru.