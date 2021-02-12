Новак спрогнозировал цены на нефть в 2021 году

Стоимость нефти в 2021 году, скорее всего, будет колебаться в строго определённом ценовом диапазоне. Ожидать критических всплесков вряд ли стоит, считает зампредседателя правительства Александр Новак.
В эфире передачи «Действующие лица с Наилёй Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» он дал свой прогноз.
Я думаю, что средняя цена в 2021 году будет в диапазоне примерно от $45 до $60 за баррель, — ответил Новак на соответствующий вопрос ведущей.
По мнению замглавы кабмина, низкая волатильность на нефтяном рынке в последние месяцы означает, что рынок сбалансирован и сложившиеся на данный момент цены вполне соответствуют экономической ситуации.
12 февраля, как писал NEWS.ru, стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 24 января 2020 года поднялась выше $62. С начала февраля цены на нефть постоянно росли, коррекция началась только 10 числа, однако 12-го котировки снова начали рост.
Незадолго до этого ОПЕК