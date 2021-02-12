Новак спрогнозировал цены на нефть в 2021 году

https://static.news.ru/photo/b68415a4-6ec3-11eb-836c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость нефти в 2021 году, скорее всего, будет колебаться в строго определённом ценовом диапазоне. Ожидать критических всплесков вряд ли стоит, считает зампредседателя правительства Александр Новак.

В эфире передачи «Действующие лица с Наилёй Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» он дал свой прогноз.

Я думаю, что средняя цена в 2021 году будет в диапазоне примерно от $45 до $60 за баррель, — ответил Новак на соответствующий вопрос ведущей.

По мнению замглавы кабмина, низкая волатильность на нефтяном рынке в последние месяцы означает, что рынок сбалансирован и сложившиеся на данный момент цены вполне соответствуют экономической ситуации.

12 февраля, как писал NEWS.ru, стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 24 января 2020 года поднялась выше $62. С начала февраля цены на нефть постоянно росли, коррекция началась только 10 числа, однако 12-го котировки снова начали рост.

Незадолго до этого ОПЕК ухудшила прогноз спроса на нефть в 2021 году. Эксперты считают, что спрос замедлится до 100 тысяч баррелей в сутки и опустится до 5,8 млн баррелей. Поводом для такого прогноза стало продление ограничений и введение новых в отдельных странах из-за ситуации с коронавирусом. Накануне свой прогноз представило Международное энергетическое агентство.