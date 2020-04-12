Новак: сотрудничество с США позволит восстановить энергодиалог

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Сотрудничество России и Соединённых Штатов по вопросу выхода из нефтяного кризиса позволит вернуться к энергодиалогу. Такого мнения придерживается министр энергетики РФ Александр Новак.

Надеюсь, наша текущая ситуация, которая складывается в рамках обсуждений вопросов по выходу из кризиса, станет мостиком для того, чтобы мы восстановили доверие и продолжили взаимодействие в энергетической сфере, — сказал глава ведомства в интервью программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».

Он напомнил, что последний раз РФ активно сотрудничала в области энергетики с США в 2015 году.

С предыдущим министром энергетики Соединённых Штатов имели контакт. Но он был достаточно краткий. Сегодня, надеюсь, сможем продолжить и говорить уже не только о проблемах выхода и сокращении добычи, но также и о взаимодействии в целом в энергетической сфере, — добавил Новак.

Министр уточнил, что до последних переговоров по снижению добычи нефти не общался с новым главой Минэнерго США Дэном Бруйеттом.

За последнюю неделю мы с ним раз пять или шесть переговорили по телефону. Очень позитивный человек, настоящий профессионал, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ договорились сократить объём добычи на 10 миллионов баррелей в сутки, чтобы восстановить рентабельные цены. Новая сделка ОПЕК+ по сокращению суточной добычи нефти приведёт к росту стоимости чёрного золота к второй половине 2020-го до $40 за баррель. В это верит вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.

Мировые котировки на топливо рухнули 9 марта 2020 года более чем на 30%. Поводом стал провал переговоров о сокращении добычи между РФ и саудитами на фоне снижения потребления нефти.