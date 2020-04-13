Новак сообщил о сокращении РФ и Саудовской Аравией нефти от 11 млн б/с

https://static.news.ru/photo/651180d0-7d10-11ea-a086-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Министр энергетики России Александр Новак сообщил о договорённости РФ и Саудовской Аравии по сокращении нефтедобычи. Страны готовы сократить её от базового уровня 11 млн б/с.
Это базовый показатель для сокращения добычи нефти.
Важно, что данные берутся в целом для всех участников сделки по базе октября 2018 года, кроме России и Саудовской Аравии, где за базу взята цифра 11 миллионов как для России, так и для Саудовской Аравии, — пояснил Новак ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и королём Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом. Путин отдельно обсудил с Трампом ситуацию на рынке нефти и «актуальные вопросы обеспечения стратегической безопасности».