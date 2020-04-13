Новак сообщил о сокращении РФ и Саудовской Аравией нефти от 11 млн б/с

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Цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне на 01:03 мск 13 апреля выросла на 2,45%, до $32,25 за баррель. Стоимость фьючерса нефти WTI также показывает незначительный рост.

Она поднялась на 0,22%, до отметки $22,81 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов 13 апреля на 01:03 мск. Котировки пошли вверх на фоне завершения переговоров стран ОПЕК+ по сокращению...