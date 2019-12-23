https://static.news.ru/photo/41d975e8-2566-11ea-bd01-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что добыча нефти в России в этом году вырастет на 0,7% до 560 млн тонн, по газу прирост составит 1,7%, добыча угля сохранится на прошлогоднем уровне.

Нефти мы добудем в этом году, по прогнозу, порядка 560 млн тонн — это плюс 0,7% по отношению к 2018 году. По газу будет показатель 737 млрд куб. метров, прирост 1,7%. По добыче угля мы останемся на уровне 2018 года — 437 млн тонн, — заявил телеканалу РБК Новак.

Глава Минэнерго также отметил, что выработка электроэнергии в этом году прогнозируется на уровне 1,01 трлн кВт.ч, что на 1% больше, чем в 2018 году.

Как писал News.ru, Новак также заявил, что Россия за последние годы опередила США по объёмам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Он подчеркнул, что в общем объёме поставок СПГ в Европу доля РФ составляет 20%, а доля США — 13%. При этом, по его словам, ещё два-три года назад Россия практически не поставляла СПГ.