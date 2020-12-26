Новак сообщил о приоритете энергетической отрасли России

https://static.news.ru/photo/a00c2c70-474b-11eb-8be9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приоритетными направлениями для энергетической отрасли России являются введение новых мощностей и оборудования, а также внедрение современных технологий. С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Александр Новак. Он записал видеообращение к работникам и ветеранам отрасли и поздравил их с профессиональным праздником, который отмечался 22 декабря.

По словам Новака, 2020 год показал готовность всех отечественных энергетиков не только работать в любых условиях, но и заботиться о своём здоровье и безопасности окружающих. Вице-премьер поздравил всех причастных с праздником и 100-летием ГОЭЛРО. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия, достижений и крепкого здоровья.

Относительно приоритетов отрасли Новак заметил, что в последние годы страна уделяет особое внимание введению новых генерирующих и трансформаторных мощностей и модернизации всего энергетического оборудования.

В РФ реализуется масштабная программа поддержки возобновляемых источников энергии, наращиваются компетенции в данном направлении. Активно внедряются современные цифровые технологии во всех сегментах отрасли, — заявил вице-премьер в видеообращении, показанном в эфире Первого канала.

Как ранее передавал NEWS.ru, оптимальным для рынка диапазоном цены на нефть российская власть считает от 45 до 55 долларов за баррель. Такая стоимость за единицу топлива позволяет не только поддерживать производителей, но и не перегревать рынок. Об этом в разговоре с журналистами 25 декабря сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.