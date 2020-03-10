https://static.news.ru/photo/f1b1729a-62b5-11ea-b4fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижение стоимости нефти не отразится на розничных ценах на бензин в РФ. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Министр пояснил, что принятые властями в середине 2018 года регуляторные меры по стабилизации внутреннего топливного рынка до сих пор эффективно работают. Они позволяют сглаживать колебания на мировых рынках и нивелировать скачки цен на топливо.

По словам Новака, цены на бензин в России остаются стабильными. Их рост не выходит за рамки инфляции, сообщает ТАСС.

Цены на нефть обрушились на 30% 9 марта. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении нефтедобычи, ни о её продлении. На фоне падения нефтяных котировок стал сдавать позиции рубль. Его курс снизился до 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро. Позднее цены на нефть и российская валюта продемонстрировали некоторый подъём.

Ранее NEWS.ru писал, что ситуация с нефтью и обвал рубля могут повлечь за собой подорожание автомобилей в России. Предполагается, что цены на них будут расти в ближайшие полгода.