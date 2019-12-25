https://static.news.ru/photo/beacfdbc-2771-11ea-bbc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что швейцарская компания Allseas может вернуться к проекту «Северный поток — 2».

По его словам, несмотря на то, что швейцарцы приостановили укладку трубы по дну Балтийского моря, они ещё могут достроить трубопровод. Компания взяла паузу и запросила разъяснение у американского Минфина по поводу санкций. По словам Новака, после их получения компания может вернуться к работе над проектом, передаёт РБК.

Министр заверил, что «Северный поток — 2» будет достроен вне зависимости от санкций или иных обстоятельств. По его словам, осталось уложить уже менее 160 километров трубы из около 1,2 тысячи километров газопровода мощностью 55 млрд куб. м.

Как писал NEWS.ru ранее, замглавы МИД России Сергей Рябков, говоря об ответных мерах на санкции против «Северного потока — 2», заявил, что Москва может расширить список американцев, которым запрещён въезд на территорию российского государства.