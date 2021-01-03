Новак: сделка ОПЕК+ спасла энергетический рынок от коллапса

https://static.news.ru/photo/97242acc-4e5d-11eb-8cfd-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com

Заключённая в марте прошлого года сделка ОПЕК+ позволила избежать коллапса на нефтяном рынке, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

Были риски, что если не предпринимать совместных скоординированных действий по сокращению добычи, цены, может быть, и в минус ушли бы, а добыча сократилась бы в хаотичном режиме везде. Это был бы момент коллапса. <...> Нужно было этого не допустить, важно было договориться, чтобы все, кто является крупными экспортёрами, добывающими странами, провели определённую скоординированную политику по сокращению. На мой взгляд, это удалось сделать, и это спасло нефтяной рынок, — цитирует ТАСС Новака.

Бывший министр энергетики добавил, что на сегодняшний день сделка ОПЕК+ до сих пор актуальна, она позволяет поддерживать баланс спроса и предложения и добавляет уверенности энергетическому рынку.

На сегодняшний день соглашение, которое подписано, действует до мая 2022 года. Ещё полтора года фактически будет действовать, если раньше не произойдет восстановление [рынка], конечно, и мы не выйдем на предыдущие показатели, — добавил вице-премьер.

Очередное заседание стран — членов ОПЕК+ на министерском уровне запланировано на 4 января. Оно стартует в формате видеоконференции в понедельник в 17:00 по московскому времени.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам источников СМИ, участники сделки ОПЕК+ на данный момент — за несколько часов до онлайн-обсуждения перспектив сделки — пока не имеют единого мнения о целесообразности повышения квот на добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки с февраля 2021 года.