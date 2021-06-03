https://static.news.ru/photo/38adb5b8-c477-11eb-9384-96000091f725_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что требования выступающих против строительства газопровода «Северный поток - 2» немецких организаций могут быть связаны с политическими интересами. Об этом пишет «Экономика сегодня».

По его мнению, попытки эко-активистов Германии сорвать реализацию проекта являются «хайпом».

Я вообще не понимаю, почему они делают такие заявления. Мне кажется, что это либо хайп, либо связано с политическими интересами, - подчеркнул Новак.

Напомним, проект включает строительство двух ниток мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Трубопровод пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. «Северный поток — 2» реализован на 95%. Против строительства активно выступают США. Тем не менее глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами.

Ранее Новак заявил, что в правительстве РФ ожидают, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено до конца 2021 года.