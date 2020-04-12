Новак считает, что новая сделка ОПЕК+ удержит цены от шокового падения

https://static.news.ru/photo/3ce5b99a-7cfd-11ea-beda-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Министр энергетики России Александр Новак уверен, что новая сделка ОПЕК+ по добыче нефти сумеет удержать цены от шокового падения. Также новые условия предотвратят коллапс отрасли.

По словам министра, не прими участники ОПЕК+ условий новой сделки, через полтора-два месяца все хранилища были бы заполнены за счёт перепроизводства 15–20 млн б/с.

Мы рассматривали два варианта развития событий другими странами. Один вариант — это не делать координационных усилий между нашими странами, а за счёт снижения рыночных цен, за счёт снижения спроса рынок бы сбалансировался, — цитирует Новака ТАСС.

Другая положительная сторона соглашения — долгосрочность сделки, которая подчёркивает серьёзный настрой нефтедобывающих стран стабилизировать ситуацию в отрасли. Сделка зафиксирована на два года. Сроки восстановления мирового спроса на нефть будут зависеть от темпов восстановления экономик после пандемии.

Мы не понимаем, быстро или медленно — всё будет зависеть от скорости восстановления экономик и передвижений, использования топлива и авиакеросина, — пояснил российский министр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим коллегой из Соединённых Штатов Дональдом Трампом и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом. Политики одобрили принятую в рамках ОПЕК+ сделку о снижении добычи нефти.