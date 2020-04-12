Новак: рынок нефти погрузился в кризис до конца года

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Негативные настроения на мировом рынке нефти сохранятся до конца 2020 года, считает глава Минэнерго России Александр Новак. Чиновник допустил, что участники сделки ОПЕК+ могут пересмотреть двухлетний срок соглашения о снижении добычи сырья, принятого для повышения цен на углеводороды.

пишет ТАСС. По его словам, партнёры обсуждали три возможных срока и сошлись на двухлетнем варианте, чтобы «дать сигнал, что намерение стран серьёзное, для восстановления баланса спроса и предложения»,ТАСС.

Министр отметил, что Россия сможет быстро нарастить добычу нефти, если изменится рыночная ситуация.

Как писал NEWS.ru, РФ, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ договорились сократить объём нефтедобычи на 10 миллионов баррелей в сутки, чтобы восстановить рентабельные цены.

Мировые котировки на топливо рухнули 9 марта более чем на 30%. Поводом стал провал переговоров о сокращении добычи между РФ и саудитами на фоне снижения потребления нефти.