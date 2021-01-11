Новак: рост стоимости бензина в 2021 году не превысит уровень инфляции

https://static.news.ru/photo/1a5249c8-53eb-11eb-bd0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост стоимости в России бензина Аи-92 в 2020-м составил около 2%, что намного ниже темпов инфляции. В 2021-м увеличение цен на нефтепродукты сохранится также в пределах инфляции, рассказал представителям СМИ зампредседателя правительства РФ Александр Новак.

Чиновник отметил, что кабмин РФ и Минэнерго взяли на особый контроль ситуацию с ценами на топливо как на оптовом, так и на розничных рынках, пишет ТАСС.

При этом в течение года наблюдались колебания оптовых цен [на бензин], зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте. Для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены эффективно действует демпфирующий механизм. В результате действия этого механизма в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты в рознице также сохранится в пределах инфляции, — отметил Новак.

В конце 2020 года топливо начало расти в цене на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) из-за падения рубля и увеличения стоимости нефти, что снова провоцирует рост экспортного паритета в России, при котором бензин выгоднее продавать за границу, чем на внутреннем рынке. Это приводит к росту цен на заправках. Уже в начале декабря АИ-95 и АИ-92 подорожали в опте на 7,7% и 8,4% соответственно. За тонну АИ-95 стали давать до 49,1 тысячи рублей, а АИ-92 — 47,6 тысячи рублей.

Летом ситуация с ценами на внутреннем рынке была лучше, так как российские компании нарастили производство топлива. Пиковые значения цен на АИ-95 и АИ-92 в этот период равнялись 59,6 и 51,5 тысячи рублей за тонну. По данным Росстата, бензин рос в цене всего на 2,6%, что было существенно ниже инфляции в 4,9%.

Как сообщал NEWS.ru, за 2020 год стоимость бензина на российских АЗС выросла сильнее, чем в 2019-м. По данным Росстата, средняя по стране цена топлива в розницу с 1 января 2020-го прибавила 2,4%, в то время как за прошлый год аналогичный рост не превысил 2%. Между тем у бензина в 2020-м был весомый повод не только не дорожать, но даже терять в цене.