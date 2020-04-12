Новак назвал правильной позицию России по сделке ОПЕК+ в начале марта

https://static.news.ru/photo/94527d06-7cd7-11ea-8149-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Позиция России по поводу продления соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на заседании в начале марта 2020 года была абсолютно верной и корректной, это показало время, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Время показало, что мы были правы, потому что через месяц мы живём в абсолютно другой реальности. Если тогда предлагалось сократить дополнительно добычу на 1,5 млн баррелей, то сегодня принимаются решения уже [сократить добычу] на 15 млн баррелей, — рассказал чиновник в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что негативные настроения на мировом рынке нефти сохранятся до конца 2020 года. Чиновник допустил, что участники сделки ОПЕК+ могут пересмотреть двухлетний срок соглашения о снижении добычи сырья, принятого для повышения цен на углеводороды.

По его словам, партнёры обсуждали три возможных срока и сошлись на двухлетнем варианте, чтобы дать сигнал, что намерение стран серьёзное для восстановления баланса спроса и предложения.

Как писал NEWS.ru, РФ, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ договорились сократить объём нефтедобычи на 10 миллионов баррелей в сутки, чтобы восстановить рентабельные цены.

Мировые котировки на топливо рухнули 9 марта более чем на 30%. Поводом стал провал переговоров о сокращении добычи между РФ и саудитами на фоне снижения потребления нефти.