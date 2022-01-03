Новак: Россия в феврале восстановит уровень добычи нефти на 85%

Россия в 2022 году восстановит объёмы добычи нефти на 85% от максимального уровня сокращения, которое было в мае и июне 2020 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, пока распространение в мире «омикрон»-штамма коронавируса не влияет на спрос на топливо из-за низкой доли госпитализации, нужно продолжать исполнять свои обязательства, которые ОПЕК+ брала на себя в рамках повышение добычи.

Ранее по итогам заседания ОПЕК+ было принято решение в феврале увеличить добычу на 400 тысяч тонн баррелей в сутки.

Для России это означает, что в феврале мы выйдем примерно на 85% восстановления добычи от того максимального уровня сокращения, которое было в мае и июне 2020 года. То есть мы восстановим 1,7 млн баррелей в сутки, — сказал Новак.

Он сообщил, что в ноябре Россия выполнила практически на 100% свои обязательства, поскольку уровень сделки составил 97%.

Новак также считает, что нужно продолжать исполнять свои обязательства, которые ОПЕК + взяла на себя в рамках повышение добычи.

Мы исходим из того, что пока есть неопределённости, связанные с распространением штамма «омикрон». Тем не менее, наблюдение и анализ показывают, что, несмотря на большой рост заражений, уровень госпитализации достаточно низкий и это не влияет на снижение спроса, — пояснил вице-премьер.

Ранее Александр Новак заявил, что цена на нефть в $65–80 за баррель в 2022 году будет комфортной для России. Он добавил, что общий объём спроса на нефть в мире продолжит расти и составит примерно 4 млн баррелей в сутки в следующем году.