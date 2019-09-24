https://static.news.ru/photo/1eabe174-def2-11e9-bf97-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosneft.ru

Россия, если потребуется, технически может в короткие сроки нарастить объём добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом заявил министр энергетики страны Александр Новак.

В краткосрочный период мы сможем нарастить нефтедобычу на тысяч 500. Это зависит от инвестиционных решений самих компаний, — цитирует ТАСС главу ведовства.

Он уточнил, что в 2019 году планы по добыче нефти в РФ остаются практически на прежнем уровне — около 554-556 млн т.

Как писал News.ru, ситуация на мировом нефтяном рынке после нападения на объекты НПЗ в Саудовской Аравии более или менее стабилизировалась. Глава Минэнерго РФ считает, что предпосылок для нехватки нефти после атак на Saudi Aramco нет.

Саудовские НПЗ были атакованы в ночь на 14 сентября. На территории завода Saudi Aramco произошёл взрыв, а также были слышны выстрелы. Королевство из-за последствий нападения было вынуждено вдвое сократить добычу нефти. Об ответственности за произошедшее заявили повстанцы-хуситы из соседнего Йемена, однако США и Саудовская Аравия посчитали Иран так или иначе стоящим за нападением.