Новак: Россия надеется на использование ОПЕК+ всех мер стабилизации рынка

https://static.news.ru/photo/e7d42316-4eb5-11eb-bc3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Россия рассчитывает, что ОПЕК+ со временем будет использовать все механизмы стабилизации рынка нефти, в том числе наращивание добычи. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в ходе приветственной речи на министерской встрече стран — участниц организации.

Надеемся, что мы постепенно будем с вами (партнёрами по ОПЕК+. — NEWS.ru) использовать разные механизмы, инструменты, которые себя уже зарекомендовали, принимать правильные решения, направленные и на стабилизацию рынка, и на восстановление добычи, учитывая баланс спроса и предложения, который будет складываться, — цитирует Новака ТАСС.

По данным «Интерфакса», Казахстан в ходе встречи высказался вместе с РФ за увеличение добычи нефти на 0,5 млн б/с в феврале. ОАЭ, Нигерия, Алжир, Оман, Малайзия, Ирак, Кувейт высказались за то, чтобы продлить действующие ограничения. Азербайджан пока сохраняет нейтралитет.

Заседание министров стран ОПЕК+ проходит в понедельник, на котором они должны определить уровень добычи нефти на следующий месяц. Предыдущая встреча состоялась 3 декабря, тогда министры договорились восстанавливать производство сырья с января в объёме, не превышающем 0,5 млн баррелей в сутки, (б/c) в месяц. Каждое следующее увеличение должно быть одобрено на отдельной встрече.

Ранее стало известно, что большинство стран ОПЕК+ поддерживают продление текущего уровня добычи на февраль, за исключением ряда стран.

Как сообщал NEWS.ru,фьючерс нефти марки Brent с закупкой в марте растёт на лондонской бирже ICE на 1,62%, до $52,64 за баррель. Рост зафиксирован на фоне ожиданий решений на заседании министров стран — участниц ОПЕК+.