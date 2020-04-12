Новак: российские нефтяники приготовились к концу «золотого века»

https://static.news.ru/photo/eb0e7602-7cf2-11ea-88ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Eisele-Hein

Нефтяные компании России успели диверсифицировать производства и поэтому готовы к завершению «золотого века» в торговле углеводородами, заявил министр энергетики Александр Новак.

По мнению главы Минэнерго, скоро нефть перестанут использовать для производства топлива. Она останется только источником углерода для химической промышленности.

Компании <...> сейчас расширяют, диверсифицируют свою работу по переработке в конечную продукцию, переход уже на производство химической продукции и товаров народного потребления с более высокой добавленной стоимостью. И, на мой взгляд, это очень важно, — цитирует Новака РИА Новости.

Министр признал, что нефтяные компании доминируют в экономике России, а инвестиции в отрасль достигли 5 триллионов рублей. При этом Новак добавил, что сейчас это не просто добыча нефти, а «очень высокопроизводительный и оцифрованный сектор, один из самых продвинутых».

Как писал NEWS.ru, 12 апреля страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 миллиарда баррелей в сутки. Россия стала одним из ключевых участников сделки, согласившись добывать 8,5 миллиона баррелей вместо 11 миллионов.