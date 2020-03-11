https://static.news.ru/photo/9e70055e-6384-11ea-a797-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская Федерация продолжает вести переговоры с министрами стран ОПЕК и других заинтересованных государств, не входящих в организацию, по текущей ситуации на рынке нефти. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Мы общаемся со многими министрами. Много телефонных переговоров на этот счёт. В том числе с ОПЕК и не ОПЕК, — цитирует ТАСС руководителя ведомства.

По его словам, в сложившихся условиях было бы правильным сохранить объёмы добычи нефти на уровне первого квартала 2020 года.

Мы с такой инициативой выходили. К сожалению, наши партнёры по ОПЕК+ с предложением не согласились, — добавил Новак.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя обвал цен на нефть на мировом рынке после неудавшихся переговоров, заявил, что странам — участницам ОПЕК+ нужно договориться о заключении новой сделки.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.