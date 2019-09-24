https://static.news.ru/photo/5a9d5bc8-deec-11e9-98bd-fa163e074e61_660.jpgАлександр НовакФото: Сергей Булкин/News.ru
Россия не получала от партнёров по ОПЕК+, в том числе от Саудовской Аравии, обращений об изменении сделки по сокращению нефтедобычи. Об этом сообщил министр энергетики страны Александр Новак.
Таких обращений не было. Говорили с министром энергетики Саудовской Аравии. Они оценивают ситуацию как нормальную, мы обсуждали, что никаких дополнительных мер не нужно, — цитирует ТАСС руководителя ведомства.
Как ранее писал News.ru, Новак сообщил, что параметры соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ после атаки на объекты Saudi Aramco не менялись. Все участники соглашения должны соблюдать свои обязательства. Известно, что Саудовская Аравия после произошедшего сократила производство нефти более чем в два раза — на 5,7 млн баррелей в сутки. По словам Новака, в настоящее время ещё непонятно, насколько быстро повреждённые объекты будут восстановлены.