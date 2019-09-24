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Профессор факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и госслужбы Юрий Юденков считает, что в долг разумно приобретать квартиру или машину, но брать кредит для удовлетворения несущественных потребностей не стоит.

Это разумно в вопросах ипотеки, к примеру, или автомобиля. Но есть ли смысл брать заём на отдых за рубежом, празднование дня рождения, свадьбы, юбилея? Или получать кредит на покупку нового...