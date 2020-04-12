Новак: РФ надеется на заключение окончательной сделки ОПЕК+ в ближайшие дни

https://static.news.ru/photo/891514c8-7cd5-11ea-856b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch /Global Look Press

Министерство энергетики России рассчитывает, что финальные договорённости ОПЕК+ будут подписаны в ближайшие дни. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.

Надеюсь, в ближайшие дни сделка будет уже до конца согласована и подписана, — сказал министр в интервью программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».

Ранее NEWS.ru писал, что Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ договорились сократить объём добычи на 10 миллионов баррелей в сутки, чтобы восстановить рентабельные цены. Новая сделка ОПЕК+ по сокращению суточной добычи нефти приведёт к росту стоимости чёрного золота к второй половине 2020-го до $40 за баррель. В это верит вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.

Мировые котировки на топливо рухнули 9 марта 2020 года более чем на 30%. Поводом стал провал переговоров о сокращении добычи между РФ и саудитами на фоне снижения потребления нефти.