https://static.news.ru/photo/8f95f022-5fd1-11ea-af91-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия может нарастить добычу нефти с апреля, но это будет зависеть от планов российских компаний.

Нужно будет с компаниями повстречаться и обсудить, потому что не обсуждали такой вариант, —заявил министр.

Ограничения на добычу нефти ОПЕК перестанут действовать в апреле 2020 года, передаёт ТАСС.

Основные страны-экспортёры нефти потеряли около $10 млрд долларов из-за падения цен на нефть на фоне эпидемии коронавируса. Об этом стало известно 4 марта. 5 марта в ОПЕК согласовали дополнительное сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки. Документ был представлен на одобрение Москвы.

6 марта майские фьючерсы на нефть марки Brent упали более чем на 6,5% — до $46,73 за баррель. Стоимость нефти ниже $47 была зарегистрирована в июле 2017 года.