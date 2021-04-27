Новак рассказал об успехах России в соглашениях ОПЕК+

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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в марте страны ОПЕК+ выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 113%. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, такой процент стал наибольшим с начала реализации сделки.

«Это очень высокий показатель, самый высокий с начала реализации соглашения», - произнес Новак.

Он также отметил, что Россия ответственно относится к реализации условий сделки и традиционно исполняет свою часть соглашения почти на 100%.

Ранее стало известно, что запланированное на 28 апреля заседание министров стран ОПЕК+ перенесено на 1 июня. На этой встрече участники должны были проанализировать ситуацию на рынке нефти.