https://static.news.ru/photo/54f615f4-d85f-11e9-a8d9-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что возможность созвать членов комитета ОПЕК+ есть всегда. Однако из-за атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии необходимо оценить, как будет идти восстановление структуры.

По словам Новака, сейчас необходимо оценить, как атака на Saudi Aramco отразится на рынке, передаёт РИА Новости .

Нам надо посмотреть, как действительно будет развиваться ситуация именно по восстановлению этой инфраструктуры в Саудовской Аравии, и от этого будет зависеть, — ответил он.

Нападение на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco было совершено 14 сентября. Атаке дронов подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России, Турции и Ирана могут затронуть вопрос о нападении на объекты Saudi Aramco во время саммита в Анкаре, писал News.ru.