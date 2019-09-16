Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что возможность созвать членов комитета ОПЕК+ есть всегда. Однако из-за атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии необходимо оценить, как будет идти восстановление структуры.
По словам Новака, сейчас необходимо оценить, как атака на Saudi Aramco отразится на рынке, передаёт
Нам надо посмотреть, как действительно будет развиваться ситуация именно по восстановлению этой инфраструктуры в Саудовской Аравии, и от этого будет зависеть, — ответил он.
Нападение на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco было совершено 14 сентября. Атаке дронов подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России, Турции и Ирана могут затронуть вопрос о нападении на объекты Saudi Aramco во время саммита в Анкаре, писал News.ru.