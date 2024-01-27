Новак рассказал о ситуации с расчетами и отгрузками нефти в Индию Новак: проблем с расчетами и отгрузками нефти в Индию нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Новак

Проблем с расчетами и отгрузками нефти в Индию нет, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Дня энергетики на выставке «Россия», сообщает РИА Новости. Он добавил, что об этом свидетельствуют данные от российских компаний.

По информации от компаний, все нормально, танкеры отгружаются, расчеты идут, — заявил Новак.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что участники мирового рынка нефти, включая владельцев танкеров, готовятся к возможным проблемам с морскими перевозками в южной части Красного моря на фоне атак хуситов на суда. Кроме того, на ситуацию в регионе оказывают влияние удары по Йемену со стороны США и Великобритании.

В то же время мировые компании стали объявлять о приостановке перевозок в регионе из-за угроз хуситов атаковать любые связанные с Израилем корабли. В их числе British Petroleum (BP), мировой лидер в сфере контейнерных перевозок Moller-Maersk Group, французская CMA CGM и ряд других.

Позднее в Maersk заявили о перенаправлении контейнерных перевозок на маршруте ME2 между Италией (западной частью Средиземного моря) и восточным побережьем Индии (ОАЭ) из Красного моря и Аденского залива. Перевозчик пояснил, что суда пойдут в обход — вокруг мыса Доброй Надежды.