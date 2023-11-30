Новак рассказал о ситуации на нефтяном рынке Новак: ситуация на нефтяном рынке является стабильной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Новак

Ситуация на нефтяном рынке является стабильной, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, увеличение спроса в текущем году составляет 2 млн баррелей в сутки.

Я считаю, что ситуация достаточно стабильная. Мы в этом году наблюдаем рост спроса значительный, порядка 2,5 млн баррелей в сутки в течение 2023 года, сегодня это подтвердилось в рамках оценки ситуации и прогнозов на следующий год, — отметил он.

Новак добавил, что принятые решения ОПЕК+ по сокращению добычи призваны убрать риски при низком спросе в первом квартале 2024 года.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия сократит добычу нефти на миллион баррелей в сутки. Предварительных договоренностей достигли участники ОПЕК+. Также на 500 тысяч баррелей снизят суточную добычу нефти и остальные члены объединения, в том числе Россия.

В начале ноября Александр Новак рассказал, что РФ до конца 2023 года будет добровольно сокращать экспорт нефти и нефтепродуктов на 300 тысяч баррелей в сутки. Это поможет усилить меры, предпринимаемые государствами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.