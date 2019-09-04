Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что проектирование «Дальневосточного СПГ» будет начато уже в ближайшее время.
Об этом он сообщил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По его словам, скоро компании, задействованные в проекте, примут соответствующее решение.
Мы планируем, что в ближайшее время нашими компаниями будет принято решение и начнется проектирование, — передаёт телеканал «
Россия 24» его слова.
Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин ранее заявил, что мощность завода «Дальневосточный СПГ» в Де-Кастри составит 6,2 млн тонн. Он будет построен в рамках проекта «Сахалин-1».
Ранее News.ru писал о том, что по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз Россия занимает второе место. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько