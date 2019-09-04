https://static.news.ru/photo/e53c0aca-cfbc-11e9-a298-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что проектирование «Дальневосточного СПГ» будет начато уже в ближайшее время.

Об этом он сообщил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По его словам, скоро компании, задействованные в проекте, примут соответствующее решение.

Мы планируем, что в ближайшее время нашими компаниями будет принято решение и начнется проектирование, — передаёт телеканал « Россия 24 » его слова.

Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин ранее заявил, что мощность завода «Дальневосточный СПГ» в Де-Кастри составит 6,2 млн тонн. Он будет построен в рамках проекта «Сахалин-1».

Ранее News.ru писал о том, что по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз Россия занимает второе место. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько