Александр Новак Александр Новак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что проектирование «Дальневосточного СПГ» будет начато уже в ближайшее время.

Об этом он сообщил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По его словам, скоро компании, задействованные в проекте, примут соответствующее решение.

Мы планируем, что в ближайшее время нашими компаниями будет принято решение и начнется проектирование, — передаёт телеканал «Россия 24» его слова.

Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин ранее заявил, что мощность завода «Дальневосточный СПГ» в Де-Кастри составит 6,2 млн тонн. Он будет построен в рамках проекта «Сахалин-1».

Ранее News.ru писал о том, что по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз Россия занимает второе место. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько

 

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