Новак рассказал о наращивании предложения на 2 млн баррелей на рынке нефти

Решение ОПЕК+ позволит нарастить накопленным итогом с августа и до конца 2021 года дополнительно 2 млн баррелей. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, в случае восстановления спроса на нефть выше ожидаемого ОПЕК+ может принять дополнительные меры по стабилизации рынка, передаёт ТАСС.

Сегодня было принято решение о том, чтобы в декабре месяце сохранить параметры, которые были приняты ранее, увеличить [добычу] на 400 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, с августа по декабрь включительно будет добавлено дополнительно 2 млн баррелей. У нас и на январь месяц предусмотрено увеличение 400 тыс. баррелей, и на февраль, — отметил вице-премьер.

При этом он заметил, что в случае если спрос начнёт восстанавливаться с опережением, то возможность оперативно отреагировать остаётся. План ОПЕК+ также предусматривает увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в сутки в январе и феврале 2022 года, сообщил Новак.

Напомним, сегодня в ходе министерской встречи стран ОПЕК+ стороны согласовали решение продолжать наращивать добычу нефти на 400 тыс. б/с и в декабре. Следующее заседание назначено на 2 декабря.

Ранее в США спрогнозировали рост цен на нефть Brent до $120 за баррель к середине 2022 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться следующих консультаций ОПЕК+, комментируя слова президента США Джо Байдена о необходимости нарастить объёмы добычи нефти.