https://static.news.ru/photo/6f644638-2718-11ea-96cf-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обсуждение вопроса цены на газ между Россией и Белоруссией в настоящее время продолжается. Страны по указанному поводу ещё не приняли окончательного решения. Об этом в среду, 25 декабря, рассказал глава Министерства энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, проблема обсуждения газа — это исключительно вопрос цены. Белоруссия, говорит Новак, хочет получить скидку при приобретении топлива.

Это обсуждается. Окончательных решений ещё нет, — приводит слова министра энергетики ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Москва не соглашается продавать Минску газ за российские рубли, хотя белорусская сторона неоднократно предлагала расплачиваться этой валютой.