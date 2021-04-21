Новак раскрыл главную задачу предстоящей встречи ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/8a91c254-a2a1-11eb-8a82-96000091f725_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что главной задачей предстоящей встречи ОПЕК+ будет анализ ситуации на рынке нефти. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ.

Он напомнил, что в ходе прошлой встречи обсуждались планы на ближайшее время, теперь же предстоит подтвердить их и обсудить текущую ситуацию в этой области.

По словам Новака, сейчас обстановка на рынке нефти является сбалансированной. В случае возникновения дефицита можно будет изменить решения, увеличить добычу.

Встреча ОПЕК+ состоится 28 апреля. Новак отметил, что в этот день запланированы переговоры министров и мониторингового комитета (JMMC).

Ранее Россия и другие страны ОПЕК+ впервые в этом году договорились увеличить объём добычи нефти. По мнению экспертов, решение не было очевидным. Один из крупнейших потребителей нефти в мире — Европа — на фоне третьей волны пандемии начал вводить новые карантинные ограничения. Из-за сообщений об увеличении добычи нефть выросла в цене на 4%.