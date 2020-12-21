Новак проведёт переговоры с министром нефти Ирана

https://static.news.ru/photo/0d7c2d26-4299-11eb-b754-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Александр Новак проведёт переговоры с министром нефти Исламской Республики Иран (ИРИ) Бижаном Зангане. Последний приедет в Москву в ближайшее время, рассказала журналистам представитель Новака. Мероприятие запланировано на 21 декабря 2020 года.

Да, встречу подтверждаю, — цитирует ТАСС команду вице-премьера РФ.

Кроме того, на 21 декабря намечены контакты главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова с Зангане. По информации иранского портала Shana, во время консультаций стороны обсудят недавние изменения на рынке углеводородов.

Тегеран рассчитывает на отмену санкций против него и возвращение к ядерным соглашениям 2015 года. Это может произойти после вступления в должность президента США Джо Байдена, получившего большинство голосов коллегии выборщиков. Президент Ирана Хасан Рухани рассказал, что ИРИ планирует в 2021 году существенно увеличить производство и экспорт чёрного золота — до 2,3 млн баррелей в сутки.

Накануне Новак провёл встречу с министром энергетики Саудовской Аравии, наследным принцем Абдель Азизом бен Салманом в столице королевства Эр-Рияде. Мероприятие прошло в рамках работы российско-саудовского комитета по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Итоги общения с принцем Новак подвёл на брифинге. По его словам, две страны успешно развивают партнёрство между Российским фондом прямых инвестиций и Суверенным фондом Саудовской Аравии. В рамках этого сотрудничества уже реализуется более 30 проектов на сумму более $2,5 млрд.

Ранее Новак заявил, что в 2021 году мировой спрос на нефть может полностью восстановиться, передавал NEWS.ru. По словам вице-премьера, это произойдёт быстро при соблюдении некоторых условий, не связанных с нефтяной отраслью.