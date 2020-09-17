Новак прокомментировал цены на нефть

https://static.news.ru/photo/5fad448a-f916-11ea-98da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нынешние нефтяные котировки, с учётом ещё не восстановившегося спроса, полностью соответствуют ситуации на рынке. Об этом заявил российский министр энергетики Александр Новак.

Как пояснил глава Минэнерго, сейчас потребление нефти в мире составляет 93 млн баррелей в сутки. Это на 7% ниже докризисного уровня.

Котировки, которые мы видим, полностью соответствуют ситуации на рынке, с учётом того, что спрос ещё не восстановился в полном объёме, — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 24».

По его прогнозам, мировой спрос на чёрное золото может восстановиться уже во II квартале 2021 года. Однако, продолжил министр, в последнее время Минэнерго РФ отмечает предпосылки замедления восстановления спроса на нефть.

Новак подчеркнул, что сейчас нужно «держать руку на пульсе» и не допустить профицита на нефтяном рынке.

Сейчас предложение меньше, чем спрос, примерно на 1,5–2 млн баррелей, что позволяет постепенно сокращать остатки. Это поддерживает баланс на рынке, это поддерживает общую позитивную ситуацию, — пояснил глава Минэнерго РФ.

Что касается мировых запасов, в августе они сократились на 45 млн баррелей, в июле — на 34 млн баррелей.

В четверг, 17 сентября, мониторинговый комитет ОПЕК+ провёл заседание, на нём было рекомендовано странам, которые не смогли выполнить договорённости по сокращению нефтедобычи, продлить до конца 2020 года компенсации неэффективного сокращения.

В рамках соглашения ОПЕК+ с 1 мая добыча нефти снизилась на 9,7 млн баррелей в сутки. С 1 августа она уменьшилась до 7,7 млн, а с 1 января 2021 года её предполагается сократить ещё раз — до 5,8 млн баррелей в сутки.

В августе альянс ОПЕК+ выполнил сделку на 97%, говорится в сентябрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА), текст которого приводит ПРАЙМ. При этом Россия исполнила свои обязательства на 98%, а Саудовская Аравия — на 103%.

Как писал NEWS.ru, мировые рынки ожидают восстановления нефтедобычи в Ливии, на которое согласился в диалоге с США командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, долгое время считавшийся близкой к России фигурой. Это стало одной из тем онлайн-заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 17 сентября.