Новак предупредил о вынужденном снижении экспорта газа на четверть

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По итогам уходящего 2022 года Россия сократит экспорт газа примерно на четверть, заявил в разговоре с журналистами ТАСС вице-премьер Александр Новак. Он сказал, что добыча топлива будет снижена на 12%. По словам чиновника, изменения показателей связаны с остановкой работы экспортной инфраструктуры.

Что касается газа, то его добыча и экспорт вынужденно упадут. Добыча газа по итогам года будет на 12% меньше, чем в 2021 году, а экспорт снизится примерно на четверть. Это связано в первую очередь с остановкой работы экспортной инфраструктуры, — заметил вице-премьер.

При этом Новак добавил, что уровень производства и экспорта сжиженного природного газа покажет рост более, чем на 8,7%.

Год назад вице-премьер отмечал, что за 2021-й в РФ добыча топлива увеличилась на 10%. Значения тогда достигли отметки в 763 миллиарда кубометров. Также он говорил, что экспорт газа прибавлял 3%, до 250 миллиардов кубометров.

Ранее Александр Новак заявил, что рынок Евросоюза остается открытым для СПГ из России. За 11 месяцев текущего года поставки выросли до 19,4 млрд кубометров.

Он добавил, что дефицит газа в Европе сохраняется. В этой ситуации Россия готова возобновить поставки по газопроводу Ямал — Европа, который остановили по политическим мотивам, сказал вице-премьер.