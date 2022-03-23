Новак пообещал следить за ценами на электроэнергию и бензин для населения

Правительство России, ФАС и Минэнерго намерены следить за ценами на электроэнергию и нефтепродукты и не допускать их необоснованного завышения. Об этом на «правительственном часе» в Госдуме заявил вице-премьер Александр Новак, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Николая Коломейцева, который касался возможного введения мобилизационной экономики с фиксированием цен на продукты и товары первой необходимости, включая топливо.

По словам Новака, подобный шаг будет означать возврат к плановой экономике, что приведёт к дефициту и закрытию производств в этой отрасли, и в планы правительства это не входит. Он уточнил, что регулирование касается лишь тех секторов, где наблюдается монополия, и включит в себя фиксирование цен для населения на электроэнергию, газ и стоимость коммунальных услуг.

Мы будем внимательно следить вместе с ФАС, чтобы цены не завышались в первую очередь на электроэнергию и нефтепродукты, — подчеркнул Новак.

Помимо этого, Новак затронул тему цен на моторные масла. Он объяснил, что их стоимость формируется исходя из спроса, а за счёт обратного акциза сохраняется минимальная маржинальность, и также пообещал следить за ситуацией.

Комитет Госдумы по промышленности и торговле ранее направил в кабмин поправки в законодательство, позволяющие ему устанавливать предельные цены на бензин и дизель, от которых зависит себестоимость социально значимых товаров и продуктов питания. По мнению экспертов, такая мера может предотвратить резкие перепады цен на топливо, но представители бизнеса опасаются дефицита топлива.