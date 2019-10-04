https://static.news.ru/photo/0233b3d4-e6a7-11e9-b6ad-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр энергетики РФ Александр Новак выразил надежду, что Дания даст разрешение на прокладку трубопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах, несмотря на то, что сроки рассмотрения соответствующей заявки уже прошли.

Он поделился своим мнением с радиостанцией Business FM. По словам Новака, шанс на получение одобрения проекта от Копенгагена всё ещё остаётся, так как «нет никаких противоречий и никаких проблем, которые бы позволили отказать в этой заявке».

Новак заверил, что прокладка «Северного потока — 2» успешно завершится и без разрешения от Дании, однако проект в таком случае подорожает и на его реализацию уйдёт на несколько месяцев больше. Однако министр отказался дальше рассуждать на эту тему, призвав дождаться решения датских властей.

Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что рассчитывает на получение разрешения на прокладку «Северного потока — 2» от Дании до конца 2019 года, сообщал News.ru. По словам Мерена, Копенгагену придётся это сделать, если он «следует европейским правилам».