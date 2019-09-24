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Россия не получала от партнёров по ОПЕК+, в том числе от Саудовской Аравии, обращений об изменении сделки по сокращению нефтедобычи. Об этом сообщил министр энергетики страны Александр Новак.

Таких обращений не было. Говорили с министром энергетики Саудовской Аравии. Они оценивают ситуацию как нормальную, мы обсуждали, что никаких дополнительных мер не нужно, — цитирует ТАСС руководителя ведомства. Как ранее...