https://static.news.ru/photo/be031fac-deee-11e9-8c08-fa163e074e61_660.jpgАлександр НовакФото: Сергей Булкин/News.ru
Показатели обновлённой энергостратегии РФ до 2035 года по производству и потреблению электроэнергии, объёмам добычи и переработке углеводородов поменяются примерно на 5%. Об этом заявил глава Минэнерго страны Александр Новак.
Показатели по объёмам есть в стратегии, они не изменились. Примерно на существующем уровне — плюс-минус 5%, — цитирует ТАСС руководителя ведомства.
Ранее News.ru писал, что Россия, Азербайджан и Иран подписали соглашение о совместной разработке проекта создания энергетического коридора «Север — Юг». Таким образом планируется соединить энергосистемы трёх государств.