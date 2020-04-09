Новак: переполнение хранилищ нефти грозит экономике серьёзными проблемами

https://static.news.ru/photo/c1a0e32e-7a7f-11ea-bde7-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мировой спрос на нефть рухнул на 10–15 млн баррелей в сутки. Тенденция пока сохраняется. Страны должны принять меры, чтобы избежать переполнения хранилищ углеводородов, иначе экономика столкнётся с серьёзными последствиями, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Мы видим, что замедлилась экономическая активность. По оценкам экспертов, около 4 млрд человек находятся на самоизоляции, что, конечно, повлияло на активность, передвижение и, соответственно, на снижение спроса в мире на нефть, — приводит слова чиновника ТАСС.

Представители России и Саудовской Аравии почти договорились о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ как минимум на 10 млн баррелей в сутки. План сделки содержит такой масштаб сокращения. Детали соглашения в настоящий момент неизвестны.

Как ранее писал NEWS.ru, представители стран — участниц ОПЕК+ начали онлайн-встречу. Они обсуждают сокращение нефтедобычи на 20 млн баррелей в сутки. На ней Москве и Эр-Рияду удалось устранить основные препятствия для подписания нового соглашения о сокращении добычи нефти.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.