Фото: Ministry of Energy Russia/Global Look Press

Компания «Яндекс» разместила конвертируемые облигации на сумму $1,25 млрд сроком до 2025 года. Погасить их можно тремя способами: деньгами, акциями «Яндекса» или и тем, и другим.

Облигации будут конвертироваться в акции класса А, начальная стоимость конвертации — с премией 47,5% к цене торгов на бирже США Nasdag в день размещения. Ставка купона — о,75% годовых, сообщает...