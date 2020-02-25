https://static.news.ru/photo/120c965a-5816-11ea-a58c-fa163e074e61_660.jpgАлександр НовакФото: Ministry of Energy Russia/Global Look Press
Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что, несмотря на замедление темпов роста потребления, спрос на углеводороды, в том числе нефть, сохранится в ближайшие 20 лет.
Мы, конечно, с точки зрения прогнозирования, видим, что рост потребления нефти в мире будет сокращаться. Но в абсолютном выражении, здесь никуда не деться, углеводородная экономика будет сохраняться в течение ближайших 20 лет, — отметил Новак в эфире Первого канала.
Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,34% — до $54,97 за баррель. Прежде цена нефти опускалась ниже $55 за баррель 13 февраля 2020 года.