Новак: бесплатное подключение газа будет безусловным

https://static.news.ru/photo/46be0742-c450-11eb-9170-96000091f725_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер России Александр Новак назвал неверной информацию о необходимости обязательной покупки объёмов газа после бесплатного подключения домовладения к газу. По его словам, бесплатное подключение будет осуществляться без каких-либо условий, пишет ТАСС.

Он пояснил , что в соответствии с поручениями президента до границ участка будет доведена инфраструктура, подключение же будет оплачивать газоснабжающая организация, а не граждане.

Поэтому никаких условий здесь нет по поводу подключения с точки зрения возврата стоимости в зависимости от того, будет ли потребляться газ или нет, — подчеркнул он.

Ранее в Минэнерго сообщили, что количество российских регионов, жители которых получат возможность бесплатно подвести газ до участка, решено увеличить с 4 до 15. Ещё осенью 2020 года речь шла лишь о четырёх пилотных субъектах: Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Теперь в эксперименте готовы принять участие также Амурская, Архангельская, Иркутская, Мурманская и Псковская области, Забайкальский, Красноярский, Пермский и Приморский края, а также республики Бурятия и Дагестан.