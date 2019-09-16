https://static.news.ru/photo/6363486a-d863-11e9-ad24-fa163e074e61_660.jpg Глава Минэнерго РФ Александр Новак Фото: minenergo.gov.ru

Если на нефтяном рынке возникнет дефицит из-за ситуации с нападением на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии, то он может быть покрыт из мировых коммерческих нефтяных запасов. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Министр также ответил на вопрос об увеличении российской нефтедобычи из-за сложившейся ситуации, передаёт РИА Новости . Новак считает, что всё зависит от скорейшей оценки последствий, которую проводят коллеги из Саудовской Аравии.

Отсюда можно будет понимать масштаб влияния на объёмы добычи, на поставки, — сказал он.

При этом глава Минэнерго пояснил, что сейчас в мире достаточно коммерческих запасов нефти. Это позволит компенсировать недостаток сырья в среднесрочной перспективе, сказал он.

Нападение на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии было совершено 14 сентября. Атаке дронов подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы.

Как ранее писал News.ru, Новак также рассказал о возможности внеочередного созыва комитета ОПЕК+.