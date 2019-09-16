Если на нефтяном рынке возникнет дефицит из-за ситуации с нападением на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии, то он может быть покрыт из мировых коммерческих нефтяных запасов. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Министр также ответил на вопрос об увеличении российской нефтедобычи из-за сложившейся ситуации, передаёт
Отсюда можно будет понимать масштаб влияния на объёмы добычи, на поставки, — сказал он.
При этом глава Минэнерго пояснил, что сейчас в мире достаточно коммерческих запасов нефти. Это позволит компенсировать недостаток сырья в среднесрочной перспективе, сказал он.
Нападение на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии было совершено 14 сентября. Атаке дронов подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы.
Как ранее писал News.ru, Новак также рассказал о возможности внеочередного созыва комитета ОПЕК+.