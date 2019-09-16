Глава Минэнерго РФ Александр Новак Глава Минэнерго РФ Александр Новак Фото: minenergo.gov.ru

Если на нефтяном рынке возникнет дефицит из-за ситуации с нападением на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии, то он может быть покрыт из мировых коммерческих нефтяных запасов. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Министр также ответил на вопрос об увеличении российской нефтедобычи из-за сложившейся ситуации, передаёт РИА Новости. Новак считает, что всё зависит от скорейшей оценки последствий, которую проводят коллеги из Саудовской Аравии.

Отсюда можно будет понимать масштаб влияния на объёмы добычи, на поставки, — сказал он.

При этом глава Минэнерго пояснил, что сейчас в мире достаточно коммерческих запасов нефти. Это позволит компенсировать недостаток сырья в среднесрочной перспективе, сказал он.

Нападение на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии было совершено 14 сентября. Атаке дронов подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы.

Как ранее писал News.ru, Новак также рассказал о возможности внеочередного созыва комитета ОПЕК+.

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